Real uputio zahtev igračima, hoće li ovo izazvati pobunu u svlačionici?

Primera nam se vraća za dve nedelje. Real Madrid brani titulu, ali pitanje je kakav će moral tima i ostatka stručnog štaba posle novih mera smanjenja plata zbog i dalje trajeće pandemije.



Španski ABC piše kako je igračima predloženo novo smanjenje, fudbaleri neće biti 'sami' u ovome, Perez, čelnici i ostali radnici u samom klubu će takođe imati nova smanjenja.



Cilj za ovu sezonu, pre COVID-19, je bila zarada od 822 miliona evra, Real ipak neće moći do cilja, navodno je konačni račun i do 200 miliona manji. Prvo smanjenje plata je bilo između 10 i 20 procenata, ta odluka je donešena početkom aprila.



Ipak restart lige i Lige šampiona je to smanjenje zadržalo na deset procenata, po nekim procenama trošak je smanjen na 416 miliona evra. Ostaje da se vidi kako će predlog novog smanjenja plata proći, ne samo u prvom timu Madriđana već i kod ostalih zaposlenih u klubu.