Real siguran, Serhio Ramos golčinom ispisao istoriju!

Fudbaleri Real Madrida pobedili su na svom stadionu ekipu Majorke rezultatom 2:0 (1:0) u 31. kolu La Lige.Real je bez mnogo problema pobedio ekipu koja se bori za opstanak, a strelci su bili Vinisijus Žunior u 19. i Serhio Ramos u 56. minutu.Real je brzo došao do vođstva, pošto je Luka Modrić maestralno proigrao Vinisijusa, koji je bocnuo za 1:0. Gosti su protestvovali kod sudije, tražili su da pogleda VAR zbog prethodnog fuala Danija Karvahala, ali je arbitar samo odmahnuo rukom.Najlepši momenat na meču dogodio se u 56. minutu kada je Serhio Ramos izveo fenomenalan slobodan udarac i pogodio same rašlje za 2:0 . Ovim golom, Ramos je postao najbolji strelac u La Ligi kada su defanzivci u pitanju pošto je preskočio legendu Barselone Ronalda Kumana.Do kraja, nije bilo mnogo uzbuđenja, Real je igrao koliko je bilo potrebno da se ne umara i da drži slabijeg rivala daleko od gola. Majorka je uspela još jednom da pripreti preko Budimira, ali to je bilo sve od gostiju.