Real siguran, osvojiće titulu jer je ovo KLJUČNA prednost nad Barselonom!

Dok u Španiji čekamo nastavak prvenstva i mrtvu trku Barse i Reala za titulu, svako vidi svoje prednosti, dva giganta boriće se do poslednjeg daha, a jasno madridski mediji već "znaju" šta će odlučiti.



Naime, "AS" piše da s obzirom da će biti dozvoljeno pet zamena tokom meča u prenatrpanom rasporedu to predstavlja ogromnu prednost Reala.



Naime, po njima, 23 igrača koja ima Zidan, bez povređenog Jovića su ključ u borbi protiv Barselone. Drugim rečima, Real ima bolju klupu.



List piše da su Lukas Vaskez, Džejms Rodrigez, Bejl, Brahim Dijaz, Marselo, Naćo, MIlitao, Rodrigo, svakako mnogo bolje opcije za Zidana koji jednom ne može da računa na Luku Jovića, pa će Marijano Dijaz koji je dao gol Barsi biti alternativa za Benzemu.



Sa druge strane, Barselona, po ovom listu, sa problemima u odbrani, pre svega štoperima, bez Suareza i Dembelea, sa Rakitićem kome Setijen ne veruje puno, i problemima na mestu desnog beka, će imati manju šansu, upravo jer Setijen računa na četiri ili pet igrača manje u odnosu na Zidana.







Međutim, to su uglavnom nagađanja, niko ne može da zna kako će se sezona odvijati, timovi se na teren vraćaju 8. juna, Barsa ima dva boda prednosti, ali Real ima bolji međusobni skor.