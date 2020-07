Real se branio i paničio, ali je na pobedu od titule!

Real Madrid je stigao do nove pobede, devete uzastopne nakon pauze zbog koronavirusa.Danas je savladana ekipa Granade u gostima rezultatom 1:2, Real je bio nešto kvalitetniji rival i na kraju je odneo sva tri boda koja mu dosta znače u borbi za titulu.Ovom pobedom je Real došao na samo tri boda od osvajanja titule prvaka Španije, a do kraja su im ostale dve utakmice, protiv Viljareala i Leganesa.Vrlo brzo smo videli prvi gol, Ferland Mendi je izveo pravu malu minijaturu. On je pretrčao svog čuvara, udario iz sve snage ka golu Granade i pogodio za 1:0, gađao je bliži ugao. Igrao se deseti minut, podsetio je na neke golove Aleksandra Kolarova. Šest minuta kasnije i Benzema se upisuje u listu strelaca

, on je dobio loptu od Modrića, uspeo da se namesti na šut i pogodio je tamo gde je hteo, suprotan ugao gola golmana Silve.Mnogi su mislili da će Real lagano izdržati do kraja, ali nije bilo tako. Zapravo, Granada je vodila glavnu reč nakon drugog gola Reala, a na njihov gol smo sačekali do 50. minuta. Tada je Erera poslao fantastičnu loptu za Mačiza, ovaj je u situaciji 1 na 1 savladao Kurtou za smanjenje rezultata.