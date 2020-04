Real na "Bernabeu"? Taj film nećemo dugo gledati, šokantna selidba "Los Blankosa"!

Za razliku od Barselone, Real neće odlagati početak rekonstrukcije Bernabeu, koji bi trebalo da košta oko pola milijarde evra. Podsetimo, dobili su kredit sa rokom plaćanja od 20 godina, a grejs period je čak do 2026. pa se to neće odraziti na klupske finansije.



Sada se rodila ideja, da jednostavno sve završe u narednih pola godine, odnosno da iskoriste epidemiju.



Klub je navodno odlučio da sve svoje utakmice do kraja šampionata, kada bude nastavljen, 6. juna, ali i u novom prvenstvu tokom jeseni igrač na stadionu "Alfredo di Stefano".



Odluka je logična, igraće se bez navijača, inače na ovom stadionu igra drugi tima, odnosno Real Kastilja, ima 6000 mesta, ali zanimljivo da su dimenzije terena iste kao na "Bernabeu".







Prvi radovi na stadionu su počeli pre desetak dana skinut su krovovi sa poslednja dva sprata, a ako dobiju dozvolu lige, u Realu će preći na stadion u predgrađu Madrida i tako omogućiti da do kasne jeseni "Bernabeu" bude kao nov.



Prognoze govore, da će u najboljem slučaju gledaoci u Španiji moći da se vrate na tribine u polovinom novembra 2020. ali da će najverovatnije u Španiji i Italiji, zemljama koje su najviše pogođene virusom, stadioni biti puni tek u 2021. godini.



Zanimljivo da će kapacitet renoviranog Bernabeu biti smanjen, ali samo za jednom mesto, 80 242 sedišta. Rok za krajnji završetak radova je oktobar 2022. ali to su oni fini detalji stadion će već ove sezone moći da se koristi, a ostatak radova na ogromnom prostoru podrazumeva razne druge sadržaje, namenjen naravno velikoj zaradi koju očekuju.