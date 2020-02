Real Madrid predstavio Brazilca: "Daću život za ovaj klub"

Fudbalski klub Real Madrid od danas u svom sastavu ima još jednog Brazilca. U pitanju je mladi Rejnier, dosadašnji član Flamenga.



Ovaj 20-godišnji momak došao je u Madrid za 35 miliona evra i on je treći mladi Brazilac koji je u poslednje dve godine stigao u Real, posle Vinisijusa Žuniora i Rodriga.



On nije uspeo da zadrži suze na svojoj promociji i priznao je da je ovo njegov dečački san.



"Ovo je ispunjenje sna za mene i za celu moju porodicu. Presrećan sam što sam ostvario svoj dečački san. Svi igrači su me lepo prihvatili i jedva čekam da sarađujem sa gospodinom Raulom Gonzalesom. Trener mi je poželeo dobrodošlicu i mnogo sreće. Sada želim da uživam i da zaigram što pre za Real Madrid i što bi rekli u mojoj zemlji - da dam život za ovaj klub", rekao je Rejnier.



Njega u domovini odavno porede sa Kakom, ali Rejnier kaže da može da igra i na ostalim pozicijam u napadu, ne samo kao "desetka".



"Kaka je jedan od mojih idola i drago mi je što me porede sa njim. Mogu da igram na svim pozicijama u napadu, da ulazim u završnicu. Pričao sam sa Kakom o Realu i zaista cenim to. Daću sve od sebe. Nije mi bitno gde igram", istakao je on.





Rejnier će do kraja sezone igrati za drugi tim Reala, Kastilju, a očekuje se da na leto odradi pripreme sa ekipom Zinedina Zidana, nakon čega će biti poznato kakav će biti njegov status naredne sezone.