Real jedva dočekao, sjajne vesti za Zidana, ali ne i za Luku Jovića...

Real Madrid već više od dva meseca "preživljava" bez Edena Azara, ali tome je sada došao kraj.Belgijanac će se uskoro vratiti na teren nakon povrede i to najverovatnije na meču Kupa kralja sa Real Sosijedadom koji je na programu u četvrtak.Šta bi to moglo da znači za Luku Jovića?Mora se priznati da to nisu dobre vesti pošto je Zinedin Zidan ponovo dobio još jednu opciju više u napadu.Azar nije klasičan centarfor, to mesto je rezervisano za Karima Benzemu, ali ofanzivni vezista je u toku sezone znao da se nađe na mestu "lažne devetke".Svakako sjajne vesti za Zidana koji je sa Realom iskoristio kikseve Barselone i ponovo preuzeo lidersku poziciju u Primeri.