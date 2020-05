Real će dugo čekati na svoju najveću želju, Joviću još jedna šansa karijere?

Real Madrid želi potpis Erlinga Halanda, to više i nije tajna, ali gde je u čitavoj priči Luka Jović.Norvežanin nema otkupnu klauzulu od 75 miliona evra u januaru naredne godine, pa je velika verovatnoća da će "kraljevski klub" sačekati sa poterom barem do leta 2021. godine. Dnevnik As piše da bi od takvog ishoda najviše mogao da profitira upravo Luka Jović koji bi dobio još jednu godinu da dokaže svoju vrednost.Srbin ove sezone nije briljirao, postigao je samo dva gola i upisao dve asistencije na 24 nastupa, istina najčešće ulazeći sa klupe.Malo je to za napadača takvog kalibra, a neće mu pomoći ni povreda koju je zadobio tokom karantina kojom je praktično završio ovu sezonu ukoliko se ona zaključi do avgusta.Zinedin Zidan od napadača ima samo Karima Benzemu i Marijana, s tim što će potonji vrlo verovatno napustiti klub.Real nije poznat kao klub koji je strpljiv i spreman da pruži drugu šansu, ali čini se da u ovom slučaju nema izbora, Jovića su platili 60 miliona evra što nije jeftina investicija. Uveliko se govori o promeni sredine , ali hoće li Srbin iskoristiti ovakav razvoj okolnosti?