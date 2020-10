Real bez Serhija Ramosa? Ovo je neverovatno!

Istorija i statistika to pokazuju - Serhio Ramos je nezamenjiv u Real Madridu.



Real Madrid je večeras opet izgubio, nakon subotnjeg šoka od Kadira, večeras je Šahtjor nadigrao i pobedio Zidanov tim rezultatom 3:2.



Na terenu nije bilo lakše povređenog Ramosa, koji nije želeo da rizikuje težu povredu pred gostovanje Barseloni, i to je opet uticalo na igru i ishod.



Verovali ili ne, Real Madrid je izgubio sedam od osam utakmica u Ligi šampiona kada na terenu nije bilo Ramosa.



Dva najupečatljivija poraza su prošlogodišnja eliminacija od Ajaksa, kada je Ramos odlučio da "očisti" kartone i pri vođstvu Reala od 2:1 u Amsterdamu namerno zaradi javnu opomenu. To mu se obilo o glavu, baš kao i Realu, pošto su Duća i drugovi u revanšu spakovali četiri komada i prošli dalje.



Prehodno, isto je posebno upamćen još jedan sličan slučaj, u četvrtfinalu sezone 2017/2018, Real je u Torinu pobedio Juventus 3:0, a u revanšu je Stara dama imala 3:0 i na kraju ispala onim penalom u 90. minutu. Ni tada na terenu nije bilo Ramosa...



Dakle, iako će uskoro 35, Ramos je i dalje nezamenjiv i sreća da će biti spreman u subotu na Kamp Nou...