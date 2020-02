Reakcija sa "Etihada" - Razočarani, ne iznenađeni, sledi žalba!

Preneli smo, Mančester siti je dobio kaznu iz Uefe zbog kršenja FFP-a, moraće da plate 30 miliona evra i neće imati pravo učešća u Ligi šampiona u čak naredne dve sezone!DetaljnijeStigla je i prva reakcija kluba, ističi da su razočarani odlukom, ali i da nisu iznenađenje.Potvrdili su i da su uložili zvaničnu žalbu, koja je potvrđena i od strane arbitražnog suda za sport.U klubu ističu i da je istraga bila puna grešaka i da su brojne informacije iz UEFA procurele u medije.Videćemo kako će se ova priča završiti, ovo bi potencijalno mogao da bude ogroman udarac za Mančester siti, a jasno je i da će ostaviti uticaj na samo Premijer ligu.Ukoliko UEFA ostane pri odluci da kazni "Građane" sa zabranom nastupa u Ligi šampiona u naredne dve sezone, to najverovatnije znači da će u elitno takmičenje i petoplasirani tim PL.Sa druge strane, Pep Gvardiola bi na kraju sezone zaista mogao da napusti klub, on je najavio da će ostati do kraja ugovora (leto 2021. godine), ali bi poslednja dešavanja mogla da ga nateraju da promeni svoju odluku.