Razrada plana, ne samo PL, igraće se i najstarije fudbalsko takmičenje na svetu!

Englezi ne odustaju od završnice sezone. Projekat "Restart" biće mastavljen i razrađen do sledećeg petka, ne gube samo klubovi odnosno PL novac, već i savez, računa se da će biti u "crvenom" za preko 100 miliona funti.



Ali FA planira da završi takmičenje u kupu, do kraja je ostalo da se odigra sedam mečeva, stiglo se do četvrtfinala. Sastaju se Lester i Čelsi, Njukasl - Siti, Šefild Junajteda i Arsenal, Norič čeka Junajted.



Savez nije dobiio poslednju ratu od TV agencije IMG koja drži prava za FA kup jer nije odigrano četvrtfinale, ali nema rokova, pa se u engleskoj fudbalskoj asocijaciji nadaju da će uspeti da završe takmičenje, a finale bi na praznom Vembliju bilo posle završetka PL, dakle 5. ili 8. avgusta



Savez je smanjio plate zaposlenima za 15%, ali su oni koji najviše zarađuju "lakši" za trećinu, tako je recimo selektor Sautgejt smanjio platu za milion funti (ima 4 miliona po sezoni).