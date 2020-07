Razapeli najskupljeg na svetu: "Ti si David Luiz, samo sa većom glavom..."

Ponedeljak je bio dan loših vesti za Junajted. Prvo su komšije iz Sitija slavile bučno ukidanje evropske suspenzije, što i za "Đavole" znači da ako ostanu izvan top 4, nema Lige šampiona.



Oni su propustili da stignu do te pozicije sinoć, kada je Sautempton odneo bod sa "Old Traforda".



Hari Megvajer, najskuplji defanzivac sveta je ismejan i optužen kao glavni krivac, bizarno je zaista da kod izjednačujućeg gola izgleda kao da čuva Van-Bisaku, ostavio je Majkla Obafemija da lagano postigne gol u nadoknadi posle kornera i donese "Svecima" bod.



Megvajer je probao da iskoristi Van Bisaku kao oslonac pri skoku, ali mu to nije uspelo, pa su navijači na ironičan način opisali kvalitet engleskog reprezentativca.



"Ti si David Luiz, samo sa većom glavom", napisao je jedan, Brazilac je simbol za lošu odbranu u PL.







Drugi je pomenuo da bi Luiz i Megvajer bili savršena tandem u nekom timu iz paba, a treći ukazao da kod prekida, Megvajer deluje šokantno, da je isto uradio i kod prvog gola Sautemptona.











Megvajer je plaćen 90 miliona evra, najskuplji je defanzivac u istoriji, njegov tim se sa bivšom ekipom Lesterom i Čelsijem, bori za još dva mesta u Ligi šampiona, a nevolja je što poslednje kolo "Đavoli" igraju baš protiv Lestera u gostima. Nema navijača naravno, ali neće biti prijatno, ako u poslednjem kolu budu rešavali sudbinu.