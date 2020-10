Rat u Parizu se ne smiruje, da li je Leonardo vraćao usluge dovođenjem pojačanja?

U finišu prelaznog roka PSŽ je doveotri pojačanja, Keana, Rafinju i Danijla Pereiru. Pre toga su stigli Florenci i rezervni golman Riko, a otkupljen je za 50 miliona Mauro Ikardi.



No, izostalo je dovođenje štopera gde su Parižani najviše izgubili. Naime, otišli su Tijago Silva i Kuase kao slobodni igrači, a nije doveden niko za poslednju liniju iako se pričalo i o Kulibaliju i o Škrinjaru.



Tuhel je pričao o tome, što je naišlo na reakciju Leonarda.



"Ne bi trebalo to da priča javno, niti da komentariše rad kluba", rekao je Brazilac.



To je samo potvrdilo ono što znamo, da nisu u dobrim odnosima i da Tuhel zna da Leonardo gura njegovu smenu i dovođenje Alegrija, ili šansu za Tijaga Motu.



"Čuo sam šta je Leonardo rekao, dao sam svoje mišljenje, ja stvari ne uzimam lično. Moj posao je da iskažem stav i da se borim za tim", odbrusio je Nemac pred vikend pobedu od 4:0.







"Imamo samo dva štopera, Kerer je povređen, Markinjos će se nadam oporaviti brzo", dodao je Tuhel.



Leonardu javnost zamera da je bacio pare na Ikardija, da je doveo igrače poput Florencija koga je želeo i kada je bio u Milanu, Rafinju koji je sin Mazinja njegovog prijatelja i saigrača iz reprezentacije, da je sa Keanom učinio uslugu Rajoli koji mu je doveo Ibru svojevremeno kao prvo veliko pojačanje.



Jedino je Danilo Pereira dovede kao ideja Tuhela i Nemac jasno ima pravo da se ljuti jer u nekim linijama ima previše, na štoperima premalo igrača. Nije mu jasno zbog čega Tijago Silva nije produžio ugovor jer realno, boljeg igrača PSŽ u situaciji kada ne mogu da troše ogroman novac nije mogao da nađe...