Rat se nastavlja, Konte i Kapelo obnovili sukob star 15 godina!

Manje je poznato da se Fabio Kapelo i Antonio Konte ne podnose. U pitanju je odnos iz igračkih dana, tačnije kada je Konte bio u poznim godinama karijere, a Kapelo stigao iz Rome u Juventusu i sa sobom doveo Brazilca Emersona. Popularni "Puma" i Alesio Takinardi, čak i Emanuele Blasi su bili Kapelovi izbori, a Konte je posle gotovo 15 godina i kapitenske trake morao da se pokupi i ode iz Juventusa.



Sadašnji trener Intera je napustio fudbal u 35. godini života, odbio je sve ponude i krenuo kao pomoćnik u Sijeni u ispostavilo se blistavu trenersku karijeru.



Ali, Kapela ne voli, i iako izbegava da priča o tome, temperament, ili u Konteovom slučaju, vulkanska lava izbije na površinu.



Naime, situacija je sledeća, od dolaska u Inter, Konte ima problem sa Kapelom koji se povukao, radi kao stručni konsultant na televiziji i često na neki način omalovažava Lukakua, ali i igru Intera.



Najnoviji sukob izbio je sinoć nakon ubedljive pobede Intera u Napulju kojom je Konteov tim zadržao korak u borbi sa Juventusom.



Konte je aludirao na kritike koje je Kapelo upućivao na račun Lukakua kada je stigao u Inter.



Sada je Belgijanac pokazao koliko može, 14 golova u 18 mečeva.



"Lako je pričati sada, ali nazivali su ga majmunom, dok sam ja govorio da je nebrušeni dijamant, hteo sam ga u Čelsiju, ali i u Juventusu", kaže Konte.



Iznervirala ga je Kapelova konstatacija da je Inter ekipa koja igra na kontru. U Italiji to zovu "provincijalizmom", odlikom malih timova koji se nabiju na svoju polovinu i čekaju šansu da eventualno iskoriste brisani prostor i iznenade rivala.



"To nije istina, i predstavlja zlonamernu konstrukciju, ne možete da kažete za ekipu koja drži loptu u svojim nogama da je defanzivna. Ne igramo na kontru, dominiramo, a kada se povučemo, to je jer imamo rezultat i čekamo priliku da dotučemo rivala, Dobili smo i to je najvažnije u ovom trenutku dok se borimo da održimo korak sa Juventusom", rekao je Konte koga u narednom kolu čeka težak ispit protiv Atalante.



Ali i Juventus gostuje Romi, pa će svakako narednog vikenda ova dva tima biti na iskušenjima.