Rat lige i političara, Serija A "na konopcima", šta je sa titulom, novcem i prekidom takmičenja?

U Italiji se jedino zna da se ništa ne zna, kada je fudbal u pitanju.



Produžavanje mera, odnosno "faza 2" nije donela ono što su klubovi očekivali, pa je izbio rat između lige i ministra sporta Spadafore.



Vlada je donela odluku da igrači mogu individualno da treniraju po parkovima od 4. maja, što znači da nema šanse da klubovi organizovano krenu u pripreme za nastavak šampionata. Klubovi nisu ni pozvali strance da se vrate, ako bi to učinili, igrače koji su napustili Italiju, čeka dve nedelje karantina, pa je jasno da od starta šampionata krajem maja nema ništa.



Gravina, predsednik lige, pokušava da spusti loptu na zemlju, dok recimo Lacio optužuje Vladu za zaveru. Oni takođe smatraju da iza svega stoje Juventus i Inter koji ćute. Za Inter je gotovo sigurno da ne žele da nastave prvenstvo, nemaju ni razloga, ne mogu da se bore za titulu, a Juventus se ne oglašava, nisu reagovali ni na predlog Lacija da igraju finale za titulu, niti je ta opcija realna.



Rimljanima smeta i to što se pominje da će biti dozvoljeno pet zamena po meču, ako se prvenstvo nastavi, što ih stavlja u mnogo teži položaj od prvoplasiranog Juventusa koji praktično ima dva tima.



Poslednji termin kada bi prvenstvo moglo da se nastavi je 14. jun, ali klubovi traže najmanje mesec dana priprema pre starta, već sada je jasno da to nije moguće.



Danas se u medijima pojavio plan "B". Naime, prvenstvo bi bilo prekinuto, Juve je već obavestio kroz neke usmene razgovore savez da titulu ne prihvata i da ona ne bi trebalo da bude dodeljena, u evrokupove će se ići na osnovu plasmana, dakle Juventus, Lacio, Inter, Atalanta u LŠ, Roma i Napoli u LE, Verona pre Milana u kvalifikacije za ovo takmičenje.











Što se tiče ispadanja, iako će Breša i SPAL učiniti sve da ospore odluku, mogli bi da se desi da dva tima ispadnu, a da uđu Benevento i Krotone. Naravno, drugo rešenje bi bila liga sa 22 kluba, ali to niko ne želi, osim pomenuta dva poslednja tima Serije A.



Problem je i sa TV pravima, DAZN i Skaj koji imaju pravo prenosa nisu uplatili poslednju ratu, čitava stvar bi mogla da završi na sudu, a ako ne kompletiraju sezonu klubovi su kratki za 440 miliona evra. Ali, Vlada planira da im donira sredstva, doduše ne sva, mada ne treba zaboraviti i da će igrači ostati bez dela ugovora.



Sve u svemu, italijanska zbrka, ali, čini se, u ovom trenutku da je malo kome do fudbala...