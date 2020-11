Rastanak Dibale i Juventusa na pomolu? Argentinac traži nemoguće!

Uprava Juventusa i napadač Paulo Dibala još uvek nisu postigli dogovor o novom ugovoru, prenose italijanski mediji.Kako se navodi, sporna tačka između dve strane je visina plate, pošto Juventus nudi 10 miliona evra godišnje, dok Dibalin menadžer traži 15 milona."Stara dama" je za Argentinca 2015. godine platila 40 miliona evra Palermu, a 2017. godine produžili su ugovor do juna 2022. godine.Ukoliko ne dođe do dogovora do kraja sezone, narednog leta Juventus bi mogao da proda Dibalu, za kog su interesovanje pokazali evropski velikani poput Mančester Junajetda, Real Madrida i PSŽ-a Argentinac se ove sezone nije naigrao kod Andree Pirla, govorilo se i o sukobu dvojice nekadašnjih saigrača, pa je selidba "Dijamanta" vrlo moguća.Možda već u januaru.