Rasplet situacije na "Gudisonu", kada novi trener preuzima klupu?

Više nema dileme, Karlo Anćeloti preuzima Everton, on je danas raskinuo saradnju sa Napolijem, potvrdili su italijanski mediji.Karleto je nedavno dobio otkaz u Napulju, ali je ostao pod ugovorom sa klubom do leta 2021. godine, pa je morao da ga raskine kako bi preuzeo novu ekipu.I taj detalj je završen, pa se očekuje da Italijan uskoro stavi paraf na višegodišnji ugovor sa "Karamelama", težak devet miliona evra po sezoni.Ono što je takođe poznato, to je da će Dankan Ferguson predvoditi ekipu za vikend protiv Arsenala, moguće je da će na klupi "Tobdžija" sedeti novi trener, više OVDE Iz Evertona su potvrdili da će "Big Dank" dočekati "Tobdžije", pa će tako Anćeloti u novom klubu debitovati u četvrtak protiv Barnlija (16h).