Rasizam veliki problem u engleskom fudbalu, Sterling ima rešenje!

Engleski fudbalski reprezentativac Rahim Sterling rekao je da će napredak u borbi protiv rasizma biti ostvaren u fudbalu tek kada više bivših tamnoputih igrača postanu treneri.



Hiljade ljudi u Velikoj Britaniji učestvuju u demonstracijama protiv rasizma posle smrti Afroamerikanca Džordža Flojda, 25. maja u Mineapolisu posle intervencije policije.



"Protest je odlična polazna osnova, da se čuje glas. Ali, samo protestovanje neće doneti promenu u ovoj zemlji. Radi se o tome kako ćemo nastaviti, o isticanju društva koje mora da se promeni, a zatim delovanje na osnovu toga. Mnogo smo razgovarali, a sada je vreme da se deluje", rekao je Sterling za Bi-Bi-Si (BBC).



Fudbaler Mančester sitija rekao je da u britanskom fudbalu mora da bude više tamnoputih, azijatskih i članova manjinskih etničkih grupa (BAME) među trenerima i u administraciji i da bi njima trebalo pružiti jednake šanse.



On je kao primer naveo četiri bivša reprezentativca Engleske koji su počeli da se bave trenerskim poslom - Frenk Lampard radi u Čelsiju, Stiven Džerard u Rendžersu, obojica su belci, a naveo je i tamopute Sola Kembela i Ešlija Kola.



Kembel je do sada imao dva angažmana kao trener, u nižim ligama, u Maklsfildu i Sautendu, a Kol je nakon završetka karijere prošle godine, počeo da radi kao trener Čelsijeve ekipe uzrasta do 15 godina.



"Trenere koje vidite u fudbalu, tu su Stiven Džerard i Frenk Lampard, Sol Kembel i Ešli Jang. Svi su imali sjajne karijere, svi su igrali za Englesku. U isto vreme, svi zaradili trenerske licence da rade na najvišem nivou, a dvojici kojima nije pružena prilika su dvojica tamnoputih bivših igrača", naveo je Sterling.



On je dodao da je promena da može da se o tome razgovara u Parlamentu, upravi kluba, fudbalu širom zemlje, u reprezentaciji Engleske i da se pruže jednake šanse ne samo tamnoputim trenerima već i trenerima različitih nacionalnosti.



"Dajte crnim trenerima, ne samo trenerima već i ljudima u njihovim branšama, pravu priliku. Mislim da je to što ovde nedostaje, radi se o tome da im pružite šansu kakvu zaslužuju. U Premijer ligi je 500 igrača, a trećina su tamnoputi i nemamo svoje predstavnike u hijerarhiji, u stručnim štabovima. Nema mnogo lica sa kojima bismo mogli da se povežemo i razgovaramo", rekao je Sterling.



Fudbalski savez Engleske (FA) je 2018. godine objavio akcioni plan ravnopravnosti prema kome bi pet odsto vodećih funkcija i 13 odsto trenera u reprezentacijama trebalo da budu stručnjaci poreklom iz BAME grupa. Prema tom planu, predviđeno je da se brojke promene na 11 odsto i na 20 odsto, od 2021. godine.



"Kada budemo videli da se brojke menjaju, tada ćemo svi biti zadovoljni", dodao je Sterling.