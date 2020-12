Rasing – Epska tuča protiv Seltika i prokletstvo "sedam mačaka"

Kada se pomenu šezdesete u argentinskom fudbalu, svakako da je Rasing Aveljaneda jedan od najpoznatijih pojmova. Tim koji je bio poznat po svojim levonogim igračima, ali i nezapamćenoj grubosti u odlučujućim mečevima je posle Drugog Svetskog Rata osvojio šest titula za 17 godina. Oni su istorijski gledano u prvih šest decenija postojanja bili jedan od vodećih argentinskih klubova, poznati po golmanu Cehasu, ali i Rubenu Dijazu, Kardenasu, velikim strelcima tog vremena.



Vrhunac velike generacije 60-tih bio je Kopa Libertadores. Argentinci su posle tri meča osvojili prvenstvo Južne Amerike. Dva meča su završena 0:0 protiv urugvajskog Nasionala, da bi u plej-ofu slavili sa 2:1 i osvojili najvredniji trofej u istoriji. Legendarni napadač tog vremena Norberto Rafo koji je samo te jedne sezone igrao za klub iz rodnog grada je postigao čak 14 golova na putu ka kruni. Tada se igralo po grupama pa je Rasing odigrao 10 mečeva u prvoj fazi i šest u drugoj, ukupno 19 mečeva im je trebalo do trijumfa.



Onda je usledilo mitsko finale Interkontinentalnog kupa protiv Seltika. Iako su izgubili na Hampdenu sa 1:0. Bilo je mnogo kontroverzi, FIFA nije priznavala suspenzije iz kontinentalnih takmičenja pa je Umberto Maskio iako je bio suspendovan igrao, a Džok Štajn menadžer Seltika žestoko protestvovao. Ali, za razliku od argentinske škotska federacija nije dozvolila Džimiju Džonstonu da igra drugi meč, revanš u Argentini, iako Argentinci nisu imali ništa protiv. Menadžer Seltika je odlučio da rizikuje kaznu i sjajni napadač je igrao u revanšu. Rasing je tukao kao i obično, prebili su Bilija MekNila, završio je sa šljivom na oku, Berti Old je dobio udarac glavom u lice, a Bobi Lenoks je imao pocepano uho. Gotovo svi igrači Seltika žalili su se na grubost gostiju.



U revanšu, Rasing je bio u problemu zbog loše forme, jedan od njihovi „batinaša“ Miguel Mori je dobio alergiju pošto je primio injekciju protiv bolova, pa nije mogao da pomogne. Prvi put je Seltik igrao u Južnoj Americi, i iako su toplo dočekani, na popularno „Cilindru“ kako zovu stadion Rasinga zbog oblika, atmosfera je bila horor. Golman Škota Roni Simpson je pogođen flašom na zagrevanju, pa je rezervni golman Džon Felon zauzeo njegovo mesto. Cehas je srušio Džoa Džonstona, a argentinski fotoreporteri su ušli na teren da ometaju Gemela, koji je ipak pogodio. Ali, napred pomenuti Rafo je izjednačio, da i drugom poluvremenu, još jedna legenda Huan Karlos Kardenjas okrenuo rezultat.



Sudija, Urugvajac Esteban Marino nije popuštao pod pritiskom domaćih igrača, on je bio junak meča, završilo se 2:1, pa je svetski prvak odlučen u baražu. Ne pre nego što je nakon meča u Argentini izbila tuča između Argentinaca i Urugvajaca koji su stigli uz Aveljanedu da bodre Škote.



Odlučujući meč, odnosno baraž poznat je u fudbalskoj istoriji kao „Bitka za Montevideo“.



Seltik je bio spreman da na batine uzvrati batinama jer više nisu mogli da trpe ponašanje Argentinaca na terenu. Vratili su se Hjuz i Old. Oba tima su se tukla do iznemoglosti, da je sudija Osorio zaustavio meč i oba kapitena upozorio da će crvenim kartonima prekinuti meč, ako se grubosti nastave. Prva tuča je izbila polsle 15 minuta kada je Ruli divljački startovao. Džon Klark je pokušao da ga dohvati, stvorila se gužva, posle nekoliko udaraca, isključeni su, kasnije poznati trener Alfio Bazile i škotska legenda Bobi Lenoks.



Lenoks čak nije ni zadao udarac, verovalo se da je paragvajski sudija pogrešio, probao je da ostane na terenu, ali ga je policija naterala, tako što je jedan pripadnik snaga zakona izvadio mač, da izađe sa terena. Zatim je Džonston u drugom poluvremenu udario Rulija i dobio crveni karton. Kardenjas je postigao sjajan gol, pa je Seltik ostao sa devetoricom, Hjuz je udario Rulija koji je ležao na zemlji, Onda je i Ruli morao napolje kada je nokautirao Džona Klarka. Old je isključen posle nove tuče, ali je odbio da izađe sa terena, a Gemel je udario jednog argentinskog igrača u genitalije. Na kraju 1:0 za Rasing, prvi tim uz Argentine koji je postao prvak sveta. Fudbaleri Rasinga su želeli da optrče počasni krug, ali ih je publika sprečila kamenicama sa tribina, jer su Urugvajci navijali za Škote. Na kraju je policija nekako ispratila pobednika kući.







Džok Štajn je rekao da nikada više neće dovesti Seltik u Južnu Ameriku ni za sve pare ovog sveta.



Svi igrači Rasinga su dobili po automobil i bonuse, navijači su divlje slavili, dok su igrači Seltika kažnjeni od kluba jer su se takmičili u nepristojnosti sa Argenticima.



Ali, pravda je na neki način zadovoljena kada su navijači rivalskog Independientea rešili da bace prokletstvo na rivala. Oni su naime dok je polovina grada, ona plava, slavila spalili sedam mrtvih mačaka na „Cilindru“.



To je postalo „prokletstvo Aveljanede“.







Naime, nikada više Rasing nije bio isti, čak su 1976. bili na korak od ispadanja, da bi sedam godina kasnije. Što je bilo nezamislivo, ispali u niži rang. Nikada više nisu osvojili neki međunarodni trofej, osim Kopa Sudamerikana pa su ih pretekli mnogi aegentinski klubovi. Te 1998. kada su uspeli da podignu pehar u južnoameričkoj verziji kupa UEFA“ su i bankrotirali. Sada su čak i navijači Rasinga poverovali u vračanje. Njih 10 000 se okupilo na stadionu u potrazi za telima sedam mrtvih mačaka. Našli su šest spaljenih i zakopanih životinja, Rejnaldo Merlo, trener sa početka veka je uspeo da istraje, demoliran je ceo teren i pronađena sedma mačke. Iste godine Rasing je osvojio ligu, prvu od 1966. Proklettvo je trajalo 34 godine.







Od tada, klub iz Aveljanede je osvojio još dve titule, poslednju pre dve sezone što im je donelo učešće u Kopa Libertadores. Rasing je izbacio aktuelnog prvaka Flamengo i u ovoj rundi će igrati sa Bokom koja je takođe bila bolja od Brazilaca, Internasionala. Ovo je prva utakmica, par kasni jer je Boka zbog smrti Maradone odložila sve za jednu nedelju...