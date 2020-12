Kada se lomi rezultat u nadoknadi vremena, dajte loptu Markusu Rašfordu.



Ovaj napadač Mančester junajteda je i danas rešio utakmicu, stradao je Vulverhempton u 3. minutu nadoknade.



Ekipa sa "Old traforda" je na taj način stigla do nove pobede i definitivno bismo mogli da ih vidimo u borbi za titulu ukoliko im se sve kockice poklope do kraja sezone.



Ono što treba napomenuti za Markusa Rašforda jeste da je već ušao u istoriju Mančester junajteda pošto je samo njemu pošlo za nogom da tri puta donese pobedu svom timu u nadoknadi vremena.



Svaka čast...