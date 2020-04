Ranijeri: "Sa zdravljem se ne treba šaliti"

"Suočeni smo sa nevidljvom bolesti, protiv koje ne znamo kako da se borimo. Pitam se da li smo zaista bili najugroženiji, pomalo anksioznosti je neizbežno. Smirujem se tako što čujem moje igrače i njihove priče. Svi su imali povišenu temperaturu, ali nisu imali oštećenja disajnih puteva", rekao je Ranijeri za italijanske medije.





Nekolicina fudbalera Sampdorije bili su zaraženi koronavirusom prošlog meseca, ali su se od tada oporavili. Fudbalsko prvenstvo u Italiji, ali i u većini evropskih zemalja prekinuto je na neodređeno zbog pandemije.





"Ljudi moraju da ostanu smireni. Vlada će možda reći kada možemo da nastavimo, ali je na lekarima da odluče. Rečeno je da taj virus može da uzrokuje probleme sa srcem i zbog toga, pre nego što nastavimo sa treninzima, dužnost lekara je da svaki igrač bude potpuno spreman. To ne bi trebalo da budu uobičajene posete lekaru, već pregledi srca. Sa zdravljem se ne treba šaliti", naveo je 67-godišnji trener.





On je rekao da fudbaleri nisu mašine koje možete uključiti i isključiti i da će im biti potrebno vreme da se vrate u formu.



"Odrastao sam sa loptom u nogama, u ovom sportu sam 50 godina. Nikada ne bih odbio utakmicu, ali u ovakvoj situaciji, morate biti ozbiljni. Neću ulaziti u kontroverze, već ću reći ono što mislim da bismo trebali da očekujemo kada ponovo počnemo, a to je da će se oni koji su imali virus osećati slabo tokom prvih nekoliko treninga", dodao je on.











Bivši trener Rome, Juventusa, Lestera, Čelsija, Intera, Napolija i Atletiko Madrida rekao je da se ne slaže sa predlogom da klubovi iz severnog dela Italije, najviše pogođenog koronavirusom, igraju kao domaćini u nekim drugim gradovima.



"Italija je potopljena kao da smo u ratu. Velike gradske bolnice su na kolenima. Kada će javna mesta i hoteli ponovo biti bezbedni? Pričalo se o odigravanju utakmica na neutralnim terenima, izuzimajući neke regione. Ne slažem se sa tim, ili ćemo svi da nastavimo ili neće niko. Igranje bez publike nije fudbal, to je smrt. Ali, ako je to jedini način da ponovo igramo fudbal, prihvatićemo", naveo je slavni italijanski trener.