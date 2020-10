Ramos pokazao rukom, Jović je otpisan?

Za Luku Jovića izgleda nema nade.



Današnji "AS" piše da je Srbin praktično otpisan, i smatra da je sam Zidanov potez da igrači drugog tima Marvin i Aribas dobiju šansu pre Srbina kada se jurio rezultat u Nemačkoj, dovoljan za zaključak.



Uključen je i Ramos, koji je pokazao klupi da ostaje u napadu, i da će se i on i Kazemiro pomeriti napred kao i Varan.



To je na kraju donelo rezultat, stihijski napadi Reala doneli su dva gola za šest poslednjih minuta, pa će možda bod iz Menhengladbaha u stvari biti i ključ da se izbegne ispadanje u grupnoj fazi.



Jović i Militao su sedeli na nemačkoj zimi, poniženi, kako piše list.



Podsetimo Majoral je neoprezno po odlasku iz kluba u Romu rekao da je Zidan želeo da on ostane, a Jović ode, kasnije se pravdao da su ga izvukli iz konteksta, ali je ostao gorak ukus.







"Pitajte Zidana" bio je kratak Jović kada ga je novinar presreo na aerodromu Barakas po povratku sa reprezentativne akcije.



Protiv Šahtjora Jović ponovo nije dao gol, a na sve se nadovezala krivična prijava, odnosno moguća zatvorska kazna jer nije platio kršenje bezbedonosnih protokola kada je bio u Srbiji. Njegov otac je to proglasio za zaveru i čini se da je to sve nagrizalo napadača.







Protiv Betisa, kako pišu Španci, Jović je pipnuo samo 14 lopti i svega 10 puta dodao, od toga su četiri pasa otišla u noge protivniku. U LŠ protiv Šahtjora je za sat dodirnuo loptu 16 puta, sedam puta manje od Benzeme koji je ušao na poluvremenu.



Iako je Zidan tvrdio da Benzema i Zidan mogu zajedno, to se nije videlo na terenu, a trener sada smatra da Jović ne može ni sam. Zbog toga je radije odabrao da štopera pošalje u napad i pruži šansu klincima nego da čoveka od 60 miliona pošalje na teren kada protivnik vodi 2:0.