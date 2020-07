Ramadanijevi tajni dogovori u Firenci? Stiglo i do Amerike, koji srpski igrači se pominju?

Dobro je poznato da u Fiorentini vole igrače sa prostora Balkana. Veliku ulogu u time ima super agent Falji Ramadani koji je između ostalih u Toskanu doveo Ljajića, Nastasića, Jovetića, da nabrojimo samo fudbalere koji su napunili kasu porodice Dela Valje.Ali, braća, poznati proizvođači obuće su klub pre izvesnog vremena prodali Roku Komisu, 70-godišnjem Amerikancu, poreklom iz Kalabrije. Komiso koji je svojevremeno želeo da kupi Milan je vlasnik kablovskih kompanija u Americi, obećao je novi stadion, doveo Riberija, navijači su očekivali juriš na Evropu, ali ova sezona je za "Ljubičaste" loša.Montelu je zamenio Bepe Jakini, ni on neće ostati, pominjan je Sari ako ostane bez posla u Juventusu, navodno Fiorentina pregovara sa Spaletijem koji je pod ugovorom sa Interom, a pominje se i to da bi Danijele De Rosi mogao da debituje na trenerskoj klupi.No, vratimo se Ramadaniju. Komiso je, kako piše Njujork Tajms otkrio da je sa prethodnim vlasnicima makedonski menadžer imao dogovor oko pet igrača koji su trenutno u timu. Američki list tvrdi da je u pitanju sporazum, da će on, a ne klub prodati pomenute igrače i jasno uzeti proviziju.