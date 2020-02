Ramadani opet čini čuda, ispunio je san Luki Joviću, sada ruke trlja Bajern Minhen!

Bajern Minhen i Mančester Siti letos su bili blizu dogovora oko transfera Liroja Sanea, ali je brzonogi ofanzivac doživeo tešku povredu kolena pa je sve odloženo za 2020.



Pouzdani novinar Bilda Kristijan Fok, preneo je danas da će Bajern i Siti posredstvom agencije LIAN Sports, koja je preuzela Nemca, moći da započnu novu rundu pregovora u aprilu mesecu.



Bajern ima jasan plan - neće otkupiti Filipea Kutinja od Barselone, jer u klubu smatraju da nije opravdao očekivanja u vrednosti od 120 miliona evra, koliko stoji obavezan otkup u klauzuli ugovora o pozajmici.



Sane je sada iskočio u prvi plan, uostalom, on je to bio i letos, i Bajern će sada odrešiti kesu, jer Siti neće pristati na sumu ispod 100, 120 miliona evra.



Sane je takođe poručio da želi nazad u domovinu, odnosno da pređe u Bajern, tako da će Siti morati da prihvati pregovore.



Inače, agencija Lian Sports je u vlasništvu agenta Falija Ramadanija, naširoko poznatog na našim prostorima, a Sane ga je angažovao zato što "završava poslove i pronađe rešenje za svoje igrače".



Uostalom, to najbolje dokazuje transfer Luke Jovića u redove Real Madrida neposredno pošto je preuzeo brigu o srpskom napadaču. Jović je među plaćenijim fudbalerima Reala, dobio je jak ugovor i to čak na šest godina, a iza svega toga stoji upravo agencija na čelu sa Falijem Ramadanijem.







Sada bi u celoj priči najbolje mogao da prođe Bajern Minhen, a i Liroj Sane.