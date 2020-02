Rakitić se "razveo" od Barse!

Na kraju, ostaće u Barsi, ali samo do juna.



Ivan Rakitić je jasan, ovo je njegovo poslednje proleće u Barseloni.



"Postoje stvari koje mi se ne sviđaju i ljudi koji vode klub to znaju.Želim da odem, da okrenem stranicu, ali daću sve dok budem ovde", rekao je Hrvat.



On je naime nezadovoljan što ga klub tretira kao robu za razmenu, što su odbili da mu produže ugovor kada mu je PSŽ ponudio ogroman ugovor, to je bilo odmah posle Mundijala.



Tada je dobio obećanje da će o tome razgovarati za tri meseca, ali nije bio zadovoljan čak je hteo da doda novac kako bi klauzula bila isplaćena i on otišao u Pariz.



Saga se nastavila prošlog leta, ali Valverde nije želeo da ga se odrekne, tokom prošle sezone sjajni igrač je uspeo da zadrži mesto u timu.



Ipak, kada je stigao De Jong, Hrvat je bio prekobrojan, izgubio je već u uvodnim kolima poverenje trenera, a ove zime nije ni imao ponuda, pričalo se o Juventusu, ali plata je preveliki problem.



Na kraju priče, morao je da ostane, ali kako pišu španski mediji, praktično je "razveden" i sačekaće leto kako bi otišao iz kluba.