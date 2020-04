Rajola najuticajniji, iza njega ostao i Krojf!

Holandija je uvek važila za fudbalsku naciju, u poslednjih par godina se možda muče na reprezentativnom nivou, ali Ajaksova akademija i dan danas je jedna od najboljih, ako ne i najbolja na svetu.



Sada je u toj zemlji održano glasanje za najuticajniju ličnost u svetu fudbala, tačnije za 50 najuticajnijih, a recimo da je legendarni Johan Krojf posthumno završio na trećem mestu.



Drugi je selektor "Oranja" Ronald Kuman, dok je za najuticajniju osobu holandskog fudbala izglasan agent Mino Rajola.



Rajola je rođen u Italiji, roditelji su mu Italijani, ali je u Holandiji od malih nogu.



Razvio je svoj posao fudbalskog agenta do neverovatnih granica, uticao je na fudbal u čitavoj Evropi u to nema sumnje, neki od njegovih klijenata su Zlatan Ibrahimović, Pol Pogba, Matis de Liht, Marko Verati, Điđi Donaruma.



"To što sam bio prvi na glasanju me čini ponosnim, jer je bilo potrebno puno vremena da me javnost shvati. Takođe želim da kažem da je i pored pobede jako lepo to što me ljudi konačno vide kao Holanđanina, a ne više kao samo Italijana", izjavio je Rajola.







Prokomentarisao je i činjenicu da je bio ispred legendarnog Johana Krojfa.



"Krojf je ikona, ja nisam. Njegove ideje o fudbalu će živeti kroz njegove sledbenike širom sveta", dodao je poznati fudbalski agent.



Agenti su zaista promenili fudbal, godišnje uzimaju milione evra na provizije, zbog njih su obeštećenja otišla u nebo, ali je utisak da će se to promeniti zbog pandemije, koja će ostaviti velike finansijske posledice, pa makar na neko vreme neće biti velikih transfera, te agenti više neće moći da računaju na basnoslovne svote novca od posredovanja u transferima igrača.