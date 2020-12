Rajola i Milan završili najvažniji posao!

Đanluiđi Donaruma i Milan su po svemu sudeći postigli dogovor oko produžetka saradnje.



Kako su danas preneli italijanski mediji, Donaruma je spreman da potpiše novi ugovor, pošto mu trenutni ističe na leto 2021.



Donaruma je tražio platu od osam miliona evra i ugovor na tri godine, odnosno zaradu od 24 miliona do 2024, dok mu je Milan ponudio četvorogodišnji ugovor, do 2025. i platu od sedam miliona, tačnije 28 miliona za četiri sezone.



Razlike u potraživanjima su minimalne, Donarumina želja da ostane je velika, tako da se uskoro očekuje potpis novog ugovora.



Nakon Zlatana Ibrahimovića, Mino Rajola je Milanu završio još jedan važan posao, pošto se zna da on zastupa obojicu igrača...





Ipak, ne treba zaboraviti kako je Siniša Mihajlović kada je Donaruma imao 16 godina odlučio da ga stavi ispred iskusnog Dijega Lopeza...