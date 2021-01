Radonjić progovorio o svojoj sudbini pred derbi sa Parižanima, hoće li napustiti Marsej?

Vest Hem, Sautempton, Sasuolo...



Samo jedni od klubova koji su, tvrde Francuzi, pokazali interesovanje za reprezentativca Srbije Nemanju Radonjića.



Na današnjoj konferenciji za medije pred susret Marseja sa Pari Sen Žermenom u 99. izdanju Klasika, krilni fudbaler istakao je da ne zna nameri svog kluba da želi da ga pusti na pozajmicu ili proda.



"Iskreno da vam kažem o tome ne znam ništa. Nisam ni sa kim pričao iz kluba, niko mi nije rekao da žele da odem. Siguran sam da ću ostati do leta, a posle ćemo videti. Za Sasuolo sam saznao na internetu, niko mi za to interesovanje nije rekao, niti sam pričao sa svojim agentom. Ali kažem, želim da ostanem ovde do leta. Drago mi je što mi je šef pružio priliku i želim da mu za to vratim na pravi način", smatra Radonjić.



On je na prve dve utakmice od početka 2021. godine bio starter.



"Bilo mi je malo teže jer sam bio povređen. Iskreno nisam očekivao da ću biti starter na početku godine, ali hvala šefu što mije pružio šansu. Imao sam dosta prilika u prošloj utakmici, žao mi je što ih nisam iskoristio, ali nadam se da će mi se u to vratiti u narednom periodu. S obzirom da mi je ovo druga utakmica posle dužeg vremena, fali mi kontinuitet kako bih mogao da usavršim formu. Trudim se maksimalno, kada dobijem priliku pokušavam u potpunosti da je iskoristim", kazao je Srbin.



L'Ekip je pisao o nameri sportskog sektora da 24-godišnjeg Nišliju pošalje na pozajmicu ili proda ukoliko stigne zadovoljavajuća ponuda, ali je on u međuvremenu postigao gol protiv Monpeljea i tako poboljšao svoj status u ekipi Andrea Viljaš-Boaša.