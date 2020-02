Radonjić, opet! Slavlje Marseja u velikom derbiju!

Ekipa Marseja je uspela da savlada Sent Etjen sa 0:2 u velikom derbiju Francuske.Bio je to susret dveju ekipa sa najvećim brojem šampionskih titula u istoriji francuskog šampionata, Marsej ima 9 u svojoj istoriji, dok je Sent Etjen osvojio 10 puta titulu šampiona i trenutno je najuspešniji francuski tim.Gosti su stigli do prednosti golom Dimitrija Pajea, igrao se 7. minut utakmice nakon asistencije Ronžijea.Do kraja meča još jedan gol i to ponovo u mreži domaćina.Ovoga puta smo videli kontru, Sanson je uspeo da uposli Nemanju Radonjića koji dobrim udarcem po zemlji sa leve strane pogađa sam ugao.Bio je to njegov šesti gol ove sezone koji možete videti