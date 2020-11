Radomiru za rođendan, Atletiku derbi, Barsi problemi!

Duel Barselone i Atletika imala je i lepu uvertiru na našem sajtu od strane autora Milovana Longinova koji se prisetio Antićevog rođendana koji je trebalo da se proslavi baš danas, kada se sastaju njegova dva tima.



Ipak, onaj njemu draži je pobedio, Atletiko je stigao do pete vezane pobede u prvenstvu, samim tim i do vrha Primere (koji deli sa Sosijedadom, ali sa utakmicom manje), dok Barseloni predstoje nove muke da se oporavi od slabog starta u Primeri.



Tim Dijega Simeonea je slavio sa 1:0, a jedini gol smo videli u nadoknadi prvog poluvremena.

Tada je došlo do velike greške Ter Štegena, izleteo je glavom bez obzira, Karasko je stigao pre njega do lopte i poslao je u praznu mrežu za veliku pobedu svog tima. Prethodno u prvom poluvremenu je bilo šansi, po nekoliko na obe strane i ne bi bilo nezasluženo i da je Barselona vodila nakon prvih 45 minuta.Grizman na jednoj, pa Saul na drugoj strani su promašivali, a onda i Ljorente pogađa prečku u 12. minutu.Sve do kraja prvog dela igre nije bilo zanimljivosti, a onda Mesijev udarac brani Jan Oblak. Završetak poluvremena ste već pročitali.