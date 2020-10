Puškaš akademija – Najpoznatije selo u Mađarskoj

Kada je šampionat završen prošle sezone, neki su pretpostavili da bi klub koji je izborio evropske kvalifikacije mogao da bude neki omaž Ferencu Puškašu, mnogi su pričali o načinu na koji fudbalske razvojne škole u koje su Mađari uložili bogatstvo daju rezultate.



Ali, priča je sasvim drugačija.



Čitali ste na ovim stranama priču o Bašakšehiru, Erdoganovom čedu koje tvrdi da nije državni projekat.



Naša priča počinje krajem veka kada je 36-godišnju napadač Viktor Orban potpisao za Felkut, klub iz šeste lige. Klub je iz Fehera, ruralnog dela Mađarske, a mnoge je začudoilo što dečko koji obećava u politici ima vremena za fudbal.



Ali, mađarski premijer je bio opsednut igrom. Posle njegovog dolaska klub je napredovao.



Prvo je bila promocija u peti rang, on nije imao vremena da igra, ali je nastavio da pomaže klub na svaki način. Posle pobede u lokalnoj Feher Ligi oni su napredovali ponovo, ali je problem što je premijer izgubio izbore 2002. pa je prešao u opoziciju.



Mađarski savez je bez obzira na to pomagao. Naime, ovo selo je praktično postalo jedan od zamajaca, uloženo je u infrastrukturu, a klub je 2005. stigao do druge lige. Orban se kao igrač povukao te sezone, već je imao 42 godine, a bio je mnogo bolji van terena.



Gubio je izbore, ali je osvajao visine sa Felkuom čiji je predsendik postao 2007. Akademija je otvorena 2006. druga u državi, a Orban je posetio bolesnog Puškaša i od njegove supruge dobio dozvolu za promenu imena kluba. Kada je legenda preminula Akademija je dobla njegovo ime.



Orban se konačno ponovo dokopao vlasti 2010. godine. Jedna od stvari na agendi bila je i revitalizacija fudbala. Infrastruktura je bila blagi užas...









Ali, ulaganja su donela stadione, država se obračunala sa huliganima, a poseta je porasla, pre deceniju je bila jedva oko 3000 ljudi na mečevima. U svemu tome Puškaš Akademija se sjajno snašla, dobili su stadion, cena je bila prava sitnica 120 miliona poreskih obveznika. Jasno, zajedljvci su odmah izračunali, s obzirom na kapacitet da je svaka stolica vredela oko 30 000 evra. Klub tvrdi da nije koristio vladine fondove za novi stadion.



Ono što je zabolelo rivale je što su sve Puškaševe stvari prenesen u seosku sredinu gde nikada nije kročio. Inače, klub je postigao dogovor sa Videotonom krajem prošle decenije da uspostave saradnju koja je pomogla akademiji. Ali, ambicije su od 2012. postale veće,



Klub je ulaganjima iz godine u godinu uspeo da stigne do elite, finala kupa i trećeg mesta u šampionatu što je omogućilo prvi izlaz u Evropu.



Nisu uspeli dugo da potraju, izgubili su od Hamarbija 3:0 u kvalifikacijama. Ali, ne smeta, ponovo ciljaju vrh, mada ih niko ne voli od navijača ostalih klubova, jasno vam je i zašto. Oni su ako je verovati izveštajima, za devet godina uložili oko 200 miliona evra, računajući i stadion i od seoskog tima stigli do Evrope, što se podudara sa Orbanovim drugim boravkom na vlasti.





Inače, stadion se zove “Pančo Arena”, a zanimljivo je i zbog čega. Iako klub nosi ime Puškaša, nije mogao da im pozajmi ime i za novi objekat jer nekadašnji NEP naravno sada nov, nosi ime legend. Pa, šta će, u klubu su se dosetili, osim što su preneli njegove lične stvari u selo, stadion su nazvali “Pančo Arena”, po tom imenu Ferenc Puškaš je bio poznat u Španiji gde je igrao za Real Madrid.