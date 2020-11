Puklo u Kolumbiji - Fergijeva 'desna ruka' najurena!

Karlos Keiroš je trener koji je vodio velike klubovi i reprezentacije, ali ostaće doživtno upamćen kao verni asisten Ser Aleksa Fergusona u slavnim danima Mančester Junajteda.



Ulogu Fergusonovog asistenta je obavljao u dva mandata, između toga je jednu sezonu proveo u Real Madridu, vodio je tim gde su igrali Figo, Zidan i Ronaldo. Nasledio je Del Boskea, ali nije dugo potrajao.



Posle 2008. godine napušta Junajteda i tada kreću njegove avanture sa reprezentacijama. Vodio je Portugal do 2010. godine, potom Iran od 2011-te do 2019-te godine kada preuzima reprezentaciju Kolumbije.



Ipak došlo je do rastanka sa "kafterosima". Ovu pauzu reprezentacija Kolumbije neće pamtiti po dobrom. Keirešov tim je izgubio od Urugvaja sa 0:3 a zatim i od Ekvadora sa 1:6 što je značilo i otkaz za Portugalca.



Keiroš neće otići praznih ruku, po pisanju kolumbijskih medija pripašće mu odšteta u visin od 2 miliona dolara.