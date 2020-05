Puklo posle decenije, Simeone pustio "srce" i "dušu" Atletika!

Pomoćni trener Atletiko Madrida Erman Burgos napustiće stručni štab tog fudbalskog kluba, prenela je danas Marka.







Burgosa će na mestu pomoćnog trenera Simeonea zameniti nekadašnji bek Arsenala i Intera Nelson Vivas.



Vivas je bio pomoćnik Simeoneu u Estudijantesu, River Plati i San Lorencu, ali ga nije pratio u Evropi jer je želeo da bude samostalni trener.



Burgos i Simeone su zajedno došli u Atletiko 2011. godine i imali su uspešnu saradnju u periodu kada je klub osvojio titulu šampiona Španije, dva puta igrao finale Lige šampiona i osvojio dve Lige Evrope.







Zanimljivo, Burgos je i tokom karijere branio za Atletiko, od 2001. do 2004. godine, legenda je kluba, a on i Simeone su zajedno branili i boje reprezentacije Argentine od 1995. do 2002. godine.





Kada sve saberemo, ovo je zaista velika vest, jer retkost je da ovakva dva imena toliko imaju isprepletane karijere.





Još kada pogledamo šta su sve uradili na klupi Atletika...