Pujol i Buskets - ima neka tajna veza

Serhio Buskets će večeras ili najkasnije u sredu, izjednačiti rekord Karlesa Pujola.



Ako zaigra večeras protiv Levantea, Buskets će se izjednačiti po broju utakmica za katalonski klub sa legendarnim Pujolom koji je za Barselona odigrao 593 utakmice.



Buskets je dete Barselone, čitav život je proveo na Kamp Nou, baš kao i Karles Pujol.



Zanimljivo, kada je Pujol odlučio da se penzioniše leta 2013. godine poželeo je da upravo Buskets nasledi njegovu "peticu" na leđima.



"Ako neko zaslužuje da nasledi moj broj, onda je to definitivno Serhio Buskets. On će postati lider ekipe i postaće legenda Barselone", rekao je tada Pujol.



Prethodnih godina smo svedoci da nije pogrešio. Istina, Buskets nije na svom nivou, mada nije ni Barselona, a on nije tip igrača koji može da preokrene situaciju kada je okružen daleko slabijim timom.



Zato je u reprezentaciji Španije koja je daleko dominantnija u odnosu na rivale, i dalje nedodirljiv.



No, sve u svemu, Buskets ulazi u istoriju, ispred Pujola, zauzeće četvrto mesto po broju odigranih utakmica, a zanimljivo, ispred su samo - Ćavi (767), Leo Mesi (745) i Andres Inijesta (674).