PSŽ Monaku nikada neće oprostiti...

„Nismo kupili titulu, zaslužili smo je“, reći će vam i danas neki igrači Monaka, tačnije to su izjavljivali već kada je poslednjom utakmicom i pokerom koji su spakovali Lilu praktično stavljena tačka na fantastičnu sezonu u kojoj je ekipa stigla ne samo do krune, već i polufinala Lige šampiona.





Jedan od heroja sezone koja je razbila dominaciju Pari Sen Žermena i razdrmala učmali francuski fudbal, Kilijan Mbape je eksplodirao te sezone, ali onda i otišao za velikim novce.





Falkao je još trajao, Bernardo Silva, Tomas Lemar, Mendi, Bajakoko su otišli u veće klubove vremenom, ali ova sezona je bila za nezaborav. Osim što je zaustavljen pariski niz od četiri titule, ekipa je igrala finale Liga kupa, polufinale nacionalnog kupa. Oba puta ih je porazio PSŽ, ali svejedno, šampionat je mnogo vredniji.



Tačno je, i Monako je ima bogatog vlasnika, Dmitrija Ribolovljeva ruskog tajkuna koji je od druge lige za četiri godine tim doveo do titule, ali se uloženi novac ne može porediti sa arapskim.



Mendeš im je mnogo pomogao da formiraju ekipu, osim „Tigra“ doveo je i Mutinja, ali Fabinjo je recimo stigao iz Rio Avea, iako nije uspeo u Realu, pomerili su ga sa desnog beka u vezni red, danas je motor Liverpula. Benjamin Mendo je dočekan sa dosta sumnji, one su povećane kada je šutnuo Korentina Tolisoa, te sezone je dobio par crvenih kartona, ali kako se godina bližila kraju, njegov broj asistencija je rastao. On i Đibril Sidibe su bili idealni za napadačku postavku Leandra Žardima, Mendi je odmah nakon poslednjeg meča, kao i Bakajoko. Mbape i još par igrača napustio klub.





Prethodne sezone je PSŽ imao 30 bodova prednosti više od Monaka, i zaista ništa nije ukazivalo na pravo malo čudo. Tim je dao 103 gola u 37 utakmica što je za francuske pojmove neverovatno, a Kilijan Mbape je postao najmlađi igrač u istoriji koji je postigao 15 golova u nekoj od „liga petice“.





Odmah je sračunato, iako drugi najveći budžet u ligi, Monakova ulaganja u sezonu bili su tek trećina rivalskog Pari Sen Žermena. Za razliku od sedme titule, krajem veka, kada je Monako bio favorit u odnosu na PSŽ, i Klod Puel imao Trezegea, Galjarda, Žilija, Sanjola, Markeza, Barteza, Risea, Marka Simonea, da ne nabrajamo, ovaj tim je bio mnogo slabiji od prestoničke ekipe.