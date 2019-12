PSŽ ima fascinantnu ideju, neverovatni TANDEM na klupi sledeće sezone!

Francuski mediji su lansirali jutros vest, nije nemoguće, uzimajući u obzir moć koju ima porodica Al-Tani, ali i veze sa poznatim trenerima.



Naime, Tomas Tuhel će sigurno otići sa kormila, već se manje-više zna da će imati ponudu Bajerna koju verovatno neće odbiti.



On je u lošim odnosima sa Mbapeom, uz to, Leonardovim povratkom u klub, stvari su se promenile, Brazilac ima svoje ideje, a poslednja je senzacionalna.



PSŽ želi tandem na klupi, Pepa Gvardiolu, plus Ćavija!



Zvuči neverovatno?



Pa baš i ne, Gvardiola je jedno od zaštitnih lica naftne državice, odnosno ambasador Mundijala koji će se održati u Kataru 2022. Ćavi je karijeru završio u ovoj zemlji, uzeo je ogroman novac, a sada trenira Al-Sad, tamošnjeg šampiona i najmoćniji klub u zemlji. Nisu se proslavili u četvrtfinalu SP za klube, ali svejedno, pozicije legendarnog pleja Barse su nepromenjene.



Porodica Al-Tani vidi Ćavija kao trenera nekog od svojih evropskih klubova u budućnosti, kupiće i Lids na kraju godine, ali ideja PSŽ je da dovede Gvardiolu na kraju sezone i upari ga sa Ćavijem kako bi sticao iskustvo. Njihova zajednička prošlost, odnosno pečat Barselone, ali i prijateljstvo bi pomoglo u čitavoj priči.



Inače, Pep Gvardiola ima otvorenu ponudu da bude selektor Katara na Mundijalu, nuđen mu je nepristojno veliki novac, ne da bi postao najplaćeniji trener u istoriji, već bi zarađivao više od najplaćenijeg igrača u istoriji, Lea Mesija.



On je to svojevremeno odbio, ali u Kataru se nadaju da bi mogao da makar kao savetnik bude uz tim na Mundijalu. Sadašnji selektor Katara je Feliks Sančez Bas, još jedan bivši trener u "La Masiji", on je u Kataru dugo, vodio je mlađe selekcije, od 2017. predvodi nacionalni tim, osvojio je titulu prvaka Azije što je najveći uspeh.



Ali, i sami znate kako je selektor u naftnim državicama promenjiva stvar, pa, ko zna ko će sedeti na klupi domaćina Mundijala za par godina...





Na kraju dodajmo da je za PSŽ dolazak Gvardiole i ključ za ostanak Mbapea koga bi Katalonac postavio u centar novog projekta, a i najtalentovaniji napadač na svetu je, ne jednom, izjavio da mu je san da radi sa Pepom.