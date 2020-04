PSŽ dobio "packu" od UEFA zbog sramnog ponašanja igrača

UEFA je odlučila da pošalje upozorenje Pari Sen Žermenu, zbog neprimerene proslave pobede nad Borusijom Dortmund.



Kao što već znate, igrači Pari Sen Žermena su kolektivno imitirali proslavu Erlinga Halanda, kao odgovor Norvežaninu, koji je posle pobede u prvom meču rekao "Pariz je moj grad".



Parižanima se to nije svidelo, nakon što su pred praznim tribinama nadoknadili zaostatak i prošli dalje, na kraju su se skupa fotografisali imitirajući Halandovu proslavu.



UEFA je to ocenila kao neprimeren gest za koji ne može da kazni jedan klub, ali je ipak odlučila da pošalje upozorenje da će to učiniti ukoliko se ponovi.



Igrači pariškog kluba su uglavnom dobili kritike u medijima zbog sramnog ponašanja i ruganja jednom 19-godišnjaku, koji je tek na početku karijere.



Da stvar bude još gora, to su posle ponovili i u svlačionici, a snimci su se masovno pojaviljivali na društvenim mrežama fudbalera Pari Sen Žermena.



PSŽ čeka nastavak takmičenja u Ligi šampiona i rivala u narednoj rundi, kada se sve nastavi...