Prvo kolo, a već imamo istorijski pogodak u Ligi Evrope!

Glazgov Rendžers je pobedio u Liježu ekipu Standarda rezultatom 2:0, a na ovom meču smo možda već dobili gol sezone.



U poslednjim trenucima meča, rezervista Rendžera Kimar Ruf je postigao spektakularan pogodak.



On je na nekih 30 metara od svog gola dobio dva duela, borio se kao lav, onda prešao još dvojicu i sa polovine terena iznenadio golmana Standarda.



Statističari su ubrzo već uspeli da pronađu i izračunaju, on je postigao gol sa najudaljenije distance u Ligi Evrope, kao što možete da vidite u "tvitu" ispod.



54.6 - Kemar Roofe's goal for Rangers against Standard Liège was scored from a distance of 54.6 yards, the furthest distance ever for a goal scored in the UEFA Europa League. Spectacular. #UEL pic.twitter.com/71qN1QUtdq