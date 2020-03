Prvi zabeleženi slučaj koronavirusa u Atalanti.



U pitanju je golman Atalante Marko Sportielo, javili su večeras u tom klubu.



Rezultati koji su stigli za Sportiela su pozitivni, ali dobra vest je da on ostaje u izolaciji i neće ići na hospitalizaciju.



On ne oseća simptome, a u karantinu će biti do 27. marta kada će ponovo ići na testiranje.