Prvi remi Artete, Palas ostaje ispred!

U okviru 22. kola Premijer lige ekipe Kristal Palasa i Arsenala su podelile bodove, bilo je 1:1 (0:1).



Prvo poluvreme je bilo prilično dosadno, da nije bilo gola koji je postigao Pjer Emerik Obamejang mogli bismo reći i da je bilo ekstremno loše što se tiče napada i jednih i drugih.Kristal Palas koji je danas igrao bez Luke Milivojevića zbog onog crvenog kartona u FA kupu je bio baš bezopasan po gol Arsenala u prvom delu igre, dok je Arsenal jedini gol postigao već u 12. minutu utakmice.U 13. minutu utakmice desila se odlična akcija Arsenala, Lakazet je malo sačekao, pa uposlio Obamejanga koji je bez velikih problema uspeo da savlada protivničkog golmana za 0:1. To je bilo apsolutno sve vredno pomena u prvom delu igre, a drugi deo je bio nešto zanimljiviji.Već u 54. minutu utakmice izjednačenje na 1:1. Ne tako osmišljen napad Kristal Palasa je na kraju urodio plodom, rekli bismo da se radi o smušenosti Arsenalove odbrane, na kraju je lopta nekako nakon udarca Ajua uspela da završi iza leđa Lenoa. Igrao se 65. minut kada je Obamejang napravio očajan prekršaj, startovao je toliko neoprezno da je malo falilo da dođe do preloma noge protivničkog fudbalera Maksa Mejera, pa je dobio crveni karton sasvim zasluženo.Arsenal se nije povukao, nastavio je da igra kao i do tada iako je imao igrača manje, pa smo očekivali makar još neki gol na današnjoj utakmici što se na kraju nije desilo.Domaći su imali dobru šansu u 79. minutu kada je Tomkins šutirao i kada je Sokratis uspeo sa gol-linije da izbaci loptu van.