Prvi put u istoriji! Izgubili sa 37:0, nije Džarovski nego korona!

Kada vidite rezultat 37:0 znate da se nešto desilo. Velibor Džarovski je umeo da iskuje ovakve rezultate u nižim ligama, ali ovo se desilo u nemačkoj.



Ekipa Ripdorfa je poražena protiv drugog tima Holdenšteta, u pitanju je 11. rang u Nemačkoj, rezultat je neverovatan 37:0.



Šta se desilo?



Naime, Ripdorf nije želeo da igra jer su sumnjali da je jedan fudbaler rivala bio u kontaktu sa obolelim od korone.



Pošto nije bilo testa i ništa nije dokazano i pored protivljenja predsednika Ripdorfa Patrika Ristova, federacija je donela odluku da se igra.



Domaćin je tvrdio da su rivali bili u kontaktu u prethodnom meču da ekipom Edelstorfa koja je imala potvrđen slučaj Kovida posle meča.







Jasno, gosti su doneli negativne testove, ali svejedno, prošlo je malo vremena, nisu išli dve nedelje u izolaciji, simptomi se pokazuju kasnije, i test može da bude negativan, a da ste zaraženi.



"Mi smo želeli da budemo sigurni, ako moramo da igramo izbeći ćemo kontakt", najavio je predsednik domaćih.



To su i učinili jer nisu mogli zbog kazne da odbiju da igraju, to bi ih pogodilo finansijski, pa su bežali od igrača rivala koji su bili nemilosrdni i postigli 37 golova.



Bundesliga počinje sutra, uz sve mere socijalnog distanciranja, stroge testove, ali i ograničen broj navijača na tribinama.



Nemačka do sada ima 250 000 zaraženih od korone, i nešto ispod 10 000 smrtnih slučajeva.