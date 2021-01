Prvi kandidat za predsednika Barse spremio ponudu za Mesija

Kandidat za predsednika Barselone, Đoan Laporta, ocenio je danas da i dalje ima vremena da iznese "ubedljiv predlog" zvezdi tog katalonskog kluba, Lionelu Mesiju, čiji ugovor s klubom ističe u junu.







"Rekao je da će sačekati kraj sezone (da donese odluku) i to nam daje vremena da mu iznesemo ubedljiv predlog", rekao je Laporta koji je već bio predsednik kluba od 2003. do 2010. godine.



Lionel Mesi od četvrtka može da pregovara sa drugim klubovima o transferu u letnjem prelaznom roku, šest meseci pre isteka ugovora sa katalonskim klubom.



Ali kao što je Laporta istakao, Mesi je u intervjuu španskoj televiziji La Seksta rekao da "još nije doneo odluku o svojoj budućnosti".



To što će čekati kraj sezone, Laporta je opisao kao pozitivno, čak iako je argentinska zvezda u istom intervjuu rekla da "klub prolazi kroz teško vreme" i da će biti "teško vratiti ga nivo na kojem je bio".



Umoran od lošeg vodjenja kluba, promena trenera i razočaravajućih rezultata, poput poniženja od Bajerna iz Minhena (8:2), Mesi je prošlog leta želeo da napusti klub. Medjutim, tadašnji predsednik Zozep Maria Bartomeu se pozvao na klauzulu u ugovoru, pa je Argentinac ostao u klubu jer nije želeo da ide na sud.



"Imam kredibilitet kod Lea. Uvek mi je govorio da se obistinilo sve što sam mu govorio. Zna da, ako dam reč, da je držim", rekao je Laporta.