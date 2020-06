Prema podacima koje ima pouzdani "Forbs", Kristijano Ronaldo je prvi fudbaler u istoriji koji je stigao do milijardu dolara na računu.



U protekloj godini je zaradio 105 miliona dolara, što je bilo dovoljno da pređe milijardu dolara u svojoj karijeri.



On je treći sportista kojem je to pošlo za rukom, posle Tajgera Vudsa koji je to učinio 2009. godine i Flojda Mejvedera 2017. godine.



Preterano, zar ne?