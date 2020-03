Prvi čovek "Viole" potvrdio, ima još zaraženih, trojica u bolnici

Predsednik Fiorentine Roko Komiso potvrdio je da u fudbalskom klubu Fiorentina ima osam do deset zaraženih Korona viruso.



Tri člana stručnog štaba i osoblja su u bolnnici, jedan od onih koji su imali poteškoća sa disanjem je i šef medicinske službe Luka Penge.



"Imamo tri člana osoblja u bolnici i ostale koji su kod kuće u izolaciji, što ukupno daje osam do deset slučajeva", izjavio je Komiso.



Već neko vreme ne poznato da su pozitivne rezultate na Korona virus dobili Patrik Kutorne, Herman Pecelja i bivši napadač Partizana Dušan Vlahović.



Komiso je otkrio i da je za 24 časa njegova fondacija sakupila 420 hiljada evra za pomoć u borbi sa pandemijom u Italiji, dodao je i da je Frank Riberi dao čak 50 hiljada evra od pomenute cifre.



On je u SAD, zatvoren je u svojoj kući u prethodnih pet dana, ali kaže da je u konstantnom kontaktu sa zaraženima iz kluba, kao i za strenerom Jakinijem.