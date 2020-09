Prvi bodovi za "Svece", pobeda na "Tarf Muru"

Poveli su već u petom minutu, Ings strelac na asistenciju Adamsa Domaćin je tražio penal u 27. minutu zbog jednog oštrog starta, ali se sudija nije oglasio, do kraja prvog dela igre nije bilo izglednijih prilika.Na samom startu nastavka velika šansa za Barnli, ali Mekarti zaustavlja pokušaj Vuda.Potom u 56. minutu Vud postiže i gol, ali je on ipak poništen zbog ofsajda.Velika šansa za "Kleretse" samo tri minuta kasnije, ali je Mekarti sjajno odbranio strašan pokušaj Čarlija Tejlora.U sudijskoj nadoknadi Soton stiže i do drugog pogotka, ponovo Ings, ali je ovoga puta njegov pogodak poništen zbog ofsajda.Nije bilo promena, tri boda za "Svece", Barnli u problemu, dva uvodna poraza, Dajč večeras nije napravio nijednu promenu, zaista su desetkovani povredama (Barns, Brejdi, Kork, Gudmundson, Mi, Rodrige i Tarkovski povređeni).