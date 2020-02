Prvenac Realovog igrača na "Bernabeu", ali u bojama drugog kluba!

Madridski Real je dočekao Real Sosijedad na "Santijago Bernabeu" u četvrtfinalu Kupa kralja. OVDE pogledajte u kojim sastavima su izašli od starta.Gosti dolaze do prednosti u 22. minutu i to preko momka kojeg im je "kraljevski" klub letos i pozajmio.Aleksander Isak je odlično tukao sa ivice kaznenog prostora, Areola je odbranio njegov pokušaj, ali se lopta odbila samo do Odegarda, koji takođe sa ivice šesnaesterca šutira, loša reakcija golmana Madriđana i Norvežanin postiže gol za 0:1.Bio je to njegov prvi gol na "Bernabeu", iako je član Reala još od 2015. godine.Odegard je letos završio na pozajmici u San Sebastijanu, sjajno igra ove sezone, sada je to demonstrirao i pred publikom na stadionu svog matičnog tima.Do kraja prvog dela igre nije bilo promene rezultata, na odmor se otišlo sa 0:1.