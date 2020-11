Prva "žrtva" korone u Realu - klub bi ga zadržao, ali nema novca za novi ugovor

Španski fudbaler Lukas Vaskez najverovatnije neće produžiti ugovor sa Real Madridom, uprkos obostranoj želji da ga zadrži.



Dete Reala, koji je u klub stigao još 2007. godine kao tinejdžer, ima ugovor sa kraljevskim klubom do kraja sezone.



U prethodnom periodu se pokazao kao solidna alternativa povređenom Daniju Karvahalu bez obzira na to što mu mesto desnog beka nikako nije prirodna pozicija.



Klub je bio spreman da ga nagradi novim ugovorom, ali to prema pisanju izvora bliskih klubu najverovatnije neće učiniti zbog nezavidne finansijske situacije.



To znači da će Vaskez već od januara početi pregovore sa drugim klubovima, dok ostaje neizvesno šta će biti sa Serhijom Ramosom i Lukom Modrićem.



Vaskez je debitovao za prvi tim Reala u septembru 2015. godine i bio je svedok osvajanja tri uzastopna trofeja Lige šampiona i Svetskog klupskog prvenstva.



Sa Realom je osvojio dve Primere i po dva Superkupa Španije i UEFA Superkupa.