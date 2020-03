Prozivka decenije, Benzema protiv Žirua, da li je ovo nečuveni bezobrazluk!?

Karim Benzema ne igra za Francusku već pet godina. To da je najbolji napadač koga je Francuska imala u ovoj deceniji, je jasno i to niko ne dovodi u pitanje.



Ali, izbačen je posle afere sa ucenjivanjem Valbuene, ali i mišljenja Didijea Dešampa da kvari atmosferu u reprezentaciji.



Sa druge strane, Benzema igra deceniju za Real, nikada nije pravio problem, poznat je po tome što se žrtvuje za tim.



Ipak, kažu da ga saigrači ne žele u reprezentaciji, Benzemu jasno boli što ne igra za Francusku, bez njega "Petlovi" su bili vicešampioni Evrope i prvaci sveta.



Do pojave Mbapea, pa i Grizmana, iako su različite vrste napadača, potenciralo se Benzemino odsustvo, sada to i nije u prvom planu, ali Francuzima nedostaje klasičan napadač.



Dešamp ne odustaje od Žirua koji ne dobija šansu u Čelsiju, pa mnogi smatraju da je previše tvrdoglav.



Sam Benzema je ogorčen.



On je juče u jednom četu na Instagramu sa francuskim novinarima ipak prešao granicu.



Na pitanje šta misli o tome što Žiru dobija poziv, a on ne, bio je kratak.



"Mislim da to nisu iste kategorije, nema potrebe o tome da raspravljamo, gubimo vreme, upoređujemo Formulu 1 sa kartingom. Ja sam F1 to i sami znate, to svi znaju", kaže Benzema.



I da je tako, propustio je priliku da ostane dostojanstven...