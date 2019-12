Prosinečki prihvatio težak zadatak, preuzeo ''fenjeraša''!

Hrvatski trener Robert Prosinečki imenovan je danas za trenera Kajzerija, saopštio je taj fudbalski klub.







Prosinečki je potpisao ugovor do kraja sezone, a zadatak mu je da spasi klub od ispadanja iz lige, prenela je Hina.



To je drugi put da 50-godišnji Prosinečki predvodi Kajzeri, prethodno je u tom klubu radio od oktobra 2012. do decembra 2013. godine i u 48 utakmica ostvario je 18 pobeda, pretrpeo 18 poraza, a 12 mečeva završeno je nerešenim rezultatom.



"Za nas je najvažnije da ostanemo u ligi. Postigli smo dogovor do kraja sezone, a ako ostanemo u ligi opet ćemo razgovarati," rekla je predsednica kluba Berna Gozbasi.



Posle 17 utakmica u turskom šampionatu Kajzeri je poslednji na tabeli sa 10 bodova i zaostaje pet bodova za Konjom, koja je prva iznad crte.