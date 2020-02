Propao pokušaj pomirenja, šta će biti sa Mbapeom?

Dugo već odnosi Tomasa Tuhela i Kilijana Mbapea nisu dobri. Podsetimo, Francuz smatra nemačkog trenera za krivca što nije osvojio "Zlatnu kopačku", jer ga je ovaj nekoliko utakmica držao na klupi, plus par puta je bio kažnjen zbog kašnjenja na sastanak pred meč.



Ove sezone problemi su se nastavili, Mbape je bio iritiran kada je zamenjen protiv Monpeljea.



Ružne scene pored klupe Parižana, igrač koji i ne želi da sluša trenera.



"Valjda ja odlučujem, nije ovo tenis", rekao je Tuhel za koga se spekuliše da ima dogovor sa Bajernom za narednu sezonu.



Međutim, klub je u strahu da će se odnosi odraziti na rezultate tokom proleća i zatrovati svlačionicu, tim pre što Mbape smatra da Tuhel i dalje vidi Nejmara kao najvažnijeg igrača u ekipi.



"Parizijen" tvrdi da je juče održan sastanak tima kome je prisustvovao i direktor Leonardo, kako bi se smirile strasti, ali da pomaka nema, da tenzije između Mbapea i trenera ostaju.



Sutra već PSŽ igra meč vanrednog kola protiv Nanta, čak se spekulisalo da će Tuhel ohladiti Mbapea zbog ponašanja, ali bi to pogoršalo stvari. Sigurno je da će, ako bude birao izmežu Mbapea i Tuhela, Leonardo odabrati igrača, ali ni to ne znači ništa, jednostavno Mbape nijednog trenutka do sada nije pokazao želju da produži ugovor, ali sa druge strane ni PSŽ ga neće pustiti narednog leta, a priča se ni 2021. makar ga u leto 2022. izgubio zbog obeštećenja.